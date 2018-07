Temporão: combate à gripe suína será reforçado no RS O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, disse hoje que as ações de vigilância no combate à gripe A (H1N1) serão reforçadas no Estado do Rio Grande do Sul em razão da proximidade com a Argentina. O Estado já registrou sete mortes causadas pela gripe A, chamada gripe suína. "O objetivo é garantir atendimento, reforço das ações naquele Estado, aumentar o grau de vigilância e informação nas fronteiras", disse o ministro, em entrevista sobre a gripe A.