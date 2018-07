Temporão confirma 1ª morte por gripe suína no Brasil O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, confirmou hoje a primeira morte provocada por gripe suína no País. Trata-se de um homem de 29 anos, morador do Rio Grande do Sul, que havia viajado para a Argentina. De acordo com Temporão, ele apresentou os primeiros sintomas no dia 19 e no dia 20 houve a confirmação do contágio. Seu estado de saúde começou a piorar no dia 23, até evoluir para um quadro de insuficiência respiratória. "O Ministério da Saúde lamenta a morte ocorrida na manhã de hoje e reafirma que está lançando mão de todos os esforços para evitar a ocorrência de novos casos e outras mortes", disse Temporão.