Temporão confirma 11 mortes por gripe suína no Brasil O Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, informou, em entrevista coletiva, que o vírus da gripe suína já circula livremente em território nacional e o número de óbitos em decorrência da doença chega a 11 no Brasil. Segundo o ministro, 7 dessas mortes ocorreram no Rio Grande do Sul, 3 em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. Temporão informou que o Ministério adotou medidas de combate à gripe suína baseadas em recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e em evidências científicas.