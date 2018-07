Temporão dará entrevista coletiva hoje sobre gripe suína O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, dará uma entrevista à imprensa hoje, às 16h30, para falar sobre a situação da gripe A (H1N1) no Brasil. O ministério ainda não confirmou oficialmente, mas a secretaria estadual da Saúde do Rio de Janeiro e a secretaria municipal da Saúde de Uruguaiana, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, informaram hoje a morte de mais duas pessoas em consequência da gripe A, o que teria elevado para seis o número de mortes em decorrência da gripe suína no País.