Temporão defende repressão para sucesso da Lei Seca

"No primeiro momento, houve o impacto inicial. A população ficou com medo da medida. Mas, numa segunda etapa, ao constatar que o número de fiscalização não era intenso, a população achou que essa era mais uma lei que não iria pegar", afirmou Temporão. "Mas essa é uma questão irreversível, a lei tem de pegar", completou. O ministro defendeu a necessidade de ampliar o trabalho sobretudo nas pequenas cidades.

O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Luís Paulo Barreto, disse que, desde que a lei entrou em vigor, a fiscalização aumentou de forma significativa. Segundo ele, em meados do ano passado havia no País um número ínfimo de bafômetros. Houve licitação internacional para a aquisição de 10 mil aparelhos: 7 mil para Estados e 3 mil para a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Barreto afirmou hoje que alguns Estados beneficiados com a doação de bafômetros nem sequer foram buscar os equipamentos. "A maior preocupação não está apenas em que os Estados peguem o aparelhos, mas que eles sejam efetivamente usados."