O ministro voltou a afirmar que, apesar de o vírus não ter chegado à América do Sul, o Brasil tem estoques de medicamentos para tratar, inicialmente, até 9 milhões de pessoas. Até o momento não há nenhum caso confirmado de gripe suína no Brasil. De acordo com boletim do Ministério da Saúde emitido ontem, o País tem 4 casos suspeitos da gripe e 42 em investigação.