Temporão destaca isolamento de vírus A H1N1 no Brasil O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, afirmou hoje que o sequenciamento completo de dois genes do vírus A (H1N1) foi um passo importante para o desenvolvimento de uma vacina nacional contra a gripe suína. Ele disse não acreditar que os laboratórios multinacionais, como a Novartis e Baxter, consigam terminar os testes e comercializar a vacina antes do início do inverno do hemisfério norte, em setembro. "O Instituto Butantã tem toda a capacidade tecnológica e industrial de produzir a vacina até o início do próximo inverno brasileiro, e o sequenciamento do Instituto Adolfo Lutz robustece essa possibilidade."