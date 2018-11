Temporão inaugura novo Hospital do Câncer Em tom de despedida, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, inaugurou ontem no Rio as novas instalações do Hospital do Câncer II, do Instituto Nacional de Câncer (Inca), especializado no tratamento de tumores ginecológicos . Foram reformados o ambulatório e o setor de quimioterapia, entre outros, numa obra orçada em R$ 6 milhões. O ministro creditou ao trabalho do Inca a redução do número de fumantes.