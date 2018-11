Temporão: infectados pela gripe estão em SP, Rio e MG Ao anunciar hoje que já foram confirmados quatro casos de Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína, no Brasil, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, informou que dois doentes estão no Rio de Janeiro, um em São Paulo e o outro em Minas Gerais. Segundo o ministro, todos esses casos são importados. Três dos quatro doentes, afirmou, contraíram a doença no México e um nos Estados Unidos. "Estamos preparados, fiquem tranquilos, a situação está sob controle", disse.