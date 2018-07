Temporão: mais 3 laboratórios farão teste de gripe suína

Temporão esteve em Manaus para a inauguração de um hospital do governo estadual e para anunciar novas metas no combate à mortalidade infantil. Na região Norte, a meta é diminuir os índices em pelo menos 5% ao ano. O governador do Amazonas, Eduardo Braga (PMDB), se comprometeu a atingir a redução de 10% nos índices de mortalidade infantil no Estado este ano.

O Amazonas receberá R$ 9,3 milhões para as ações do pacto em 2009. O Amazonas registrou 11.878 óbitos infantis (crianças com menos de um ano de idade) entre 2000 e 2007. No ranking estadual, o maior número de mortes ocorreu nos municípios de Manaus (6.390), Parintins (399), Manacapuru (335), São Gabriel da Cachoeira (330) e Coari (294).

Incêndio

Durante a coletiva do ministro, o terceiro andar do hospital, onde ficavam arquivos antigos, sofreu um incêndio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 38 pacientes foram retirados do segundo andar, sob risco de sufocamento por conta da fumaça. As causas do incêndio serão investigadas pelos Bombeiros.