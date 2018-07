Temporão: novo cenário da gripe exige mais cuidados O Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, afirmou em entrevista coletiva hoje que o fato de o vírus da gripe suína circular agora em território nacional muda o cenário da doença no País. De acordo com Temporão, a partir de agora as pessoas precisam ficar mais atentas aos sintomas da gripe.