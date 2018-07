Temporão: País quer produzir mais 2 remédios antiaids O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, disse hoje que o País tem interesse em produzir outros dois medicamentos que fazem parte do coquetel antiaids: Tenosozir e o Atazanozir, que atualmente são importados. Ele disse que o governo estuda como fabricar os medicamentos, mas afirmou que o licenciamento compulsório (quebra de patente) não está sendo cogitado "neste momento". O ministro participou hoje de manhã da cerimônia de entrega do primeiro lote do Efavirenz produzido no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz. A droga, cuja patente pertence ao laboratório Merck, teve o licenciamento compulsório decretado em 2006. Na época, o Brasil pagava US$ 1,59 por cada comprimido. O medicamento produzido no Brasil custará ao ministério US$ 0,63.