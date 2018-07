Temporão quer debate sobre descriminalização de drogas O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, defendeu a abertura de um amplo debate sobre a descriminalização das drogas. "Se analisarmos a luta dos países em relação ao tráfico de drogas e o consumo de drogas ilícitas, ela é um retumbante fracasso. O consumo não diminuiu e as prisões estão abarrotadas", afirmou o ministro. Indagado se era contra ou a favor da descriminalização, o ministro respondeu: "sou a favor do debate". Temporão já marcou uma reunião com o ministro da Justiça, Tarso Genro, o secretário especial de Direitos Humanos, Paulo Vannuchi e o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, para discutir possíveis alterações na legislação e como a Saúde pode se preparar para uma eventual descriminalização. "Mas tudo tem que ser feito com prudência", ponderou Temporão, citando o caso da Inglaterra que liberou o uso da maconha por alguns anos, mas teve que recuar.