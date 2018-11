Temporão: 'Sexo é componente muito importante na vida'

Ele afirmou que no combate a doenças cardiovasculares é preciso lançar mão de várias estratégias, como praticar atividade física regular e levar a vida com mais tranquilidade. Na avaliação do ministro, profissionais de saúde têm dificuldades em lidar com o assunto sexo.

Temporão deu as declarações depois de lançar a campanha de combate ao preconceito ao travesti no serviço de saúde. Intitulada "Sou travesti, tenho direito de ser quem sou", a iniciativa pretende chamar a atenção sobre a discriminação e alertar profissionais de saúde sobre as formas adequadas de acolher travestis que procuram os centros de saúde.