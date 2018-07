Temporão: sobe total de cidades com risco para dengue

Apesar dos indicadores, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, afirmou que ainda há como se evitar uma epidemia da doença no próximo verão. "Para isso, é preciso que todos estejam evolvidos. Gestores e população", observou. Questionado sobre o aumento do número de criadouros registrado este ano, o ministro Temporão evitou responsabilizar diretamente gestores por eventuais falhas nas atividades de prevenção - ele preferiu dizer que o problema é reflexo da conjugação de uma série de fatores.

Além de Presidente Prudente e Barretos, estão em situação de risco as cidades mineiras de Governador Valadares e Ipatinga; Camaçari, Ilhéus e Itabuna, na Bahia; e Mossoró (RN). Na Região Norte, Palmas (TO) apresentou indicadores com risco de surto e, no Centro-Oeste, a cidade de Cárceres (MT).

O levantamento divulgado hoje foi realizado em 163 cidades. Dessas, 157 enviaram informações. Batizado de Levantamento de Índice Rápido de Infestação por Aedes aegypti, o sistema passou a ser usado no País em 2004. O método permite identificar números de criadouros do mosquito nas cidades e, com isso, avaliar onde há maior risco da doença.

Total de casos

Já o número de casos de dengue caiu 46,3% no Brasil nas 30 primeiras semanas de 2009 em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o balanço parcial do ministério. Foram 758.051 em 2008 e, neste ano, o total chegou a 406.883. De acordo com o levantamento, a redução foi observada em 20 Estados e no Distrito Federal. O Rio de Janeiro registrou a maior queda (95,9%), seguido do Rio Grande do Norte (93,0%) e de Sergipe (90,4%). Porém, Acre, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso apresentaram elevação no número de casos.

O total de ocorrências graves de dengue caiu 79,2% - passou de 20.579 nas 30 primeiras semanas de 2008 para 4.281 no mesmo período deste ano. Esses casos correspondem à soma dos registros de Dengue com Complicações (DCC) e Febre Hemorrágica de Dengue (FHD).

Separando essas duas formas graves da doença, os casos de DCC tiveram redução de 83,6%, de 16.911 em 2008 para 2.767 em 2009. São pessoas que tiveram complicações decorrentes da doença, mas não chegaram a ter um quadro classificado como dengue hemorrágica. No caso da FHD, a queda foi de 58,7%: 3.668 casos em 2008, contra 1.514 este ano.

O balanço parcial também revela uma redução de 63,2% nas mortes em decorrência da enfermidade. De acordo com dados enviados até 1º de agosto, houve 166 óbitos neste ano, sendo 103 por FHD e 63 por DCC. No mesmo período do ano passado, foram registradas 451 mortes (213 por FHD e 238 por DCC).