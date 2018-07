Temporão vai presidir conselho pan-americano de saúde O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, foi eleito presidente do Conselho Diretor da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) para o mandato de um ano. A decisão foi oficializada hoje, dia de abertura da 48ª reunião do conselho. Esta é a primeira vez, desde 1965, que um ministro brasileiro ocupa o cargo. Antes dele, Raymundo de Britto, ministro da Saúde do governo Castello Branco, havia presidido o 16º Conselho Diretor da OPAS. O conselho diretor ocupa o segundo lugar na hierarquia da OPAS, abaixo da Conferência Sanitária Pan-Americana. Entre os temas da reunião deste ano estão controle do tabaco, da diabetes e da obesidade. A OPAS faz parte dos sistemas da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da Organização das Nações Unidas (ONU).