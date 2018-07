Temporão: vírus da gripe já tem circulação livre no País O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, disse hoje que estudo epidemiológico apresentado às 10h pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo confirmou que o vírus da gripe suína circula de forma livre no País. Essa informação coloca o Brasil como o oitavo país do mundo a ter transmissão sustentada da doença, depois de Estados Unidos, México, Canadá, Chile, Argentina, Austrália e Reino Unido.