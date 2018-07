Tencent lançará jogo Candy Crush na China

O game, que envolve alinhar doces coloridos, será lançado por meio das plataformas da Tencent Mobile QQ e Weixin. A Weixin, ou WeChat, tinha 225 milhões de usuários em janeiro, de acordo com a consultoria chinesa iResearch.

"A Tencent tem a maior rede social móvel da China", disse o presidente-executivo da King Digital, Riccardo Zacconi, em comunicado, acrescentando esperar que a parceria torne o Candy Crush "tão popular na China como no resto do mundo".

O Candy Crush, que arrecadou cerca de 493 milhões de dólares nos últimos três meses de 2013, chegou ao topo das vendas no mundo todo e se tornou um dos aplicativos mais baixados no ano passado, de acordo com documentos da oferta pública inicial de ações (IPO, da sigla em inglês) da King Digital deste ano.

(Por Adam Jourdan)