Tendência é de alta nas emissões de CO2 As emissões de gases-estufa em 2020 podem ficar entre 6 bilhões e 11 bilhões de toneladas acima do que é necessário para limitar o aquecimento global a 2ºC, segundo relatório divulgado ontem pelo Programa da ONU para o Meio Ambiente (Pnuma). "Para ficar no limite dos 2ºC, as emissões globais precisam atingir um pico em breve (para então começar a cair) e em 2050 devem ser 46% mais baixas do que os níveis de 1990", diz o documento. O texto ressalta que cortar as emissões é possível do ponto de vista econômico e tecnológico, com uso de energias renováveis e outras medidas. / JAMIL CHADE e FELIPE WERNECK, COM REUTERS