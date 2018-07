Tendências debate eleições e investimentos Está marcado para o dia 29 de abril, no hotel Renaissance, em São Paulo, o seminário "Perspectivas da Economia Brasileira", promovido pela Tendências Consultoria, do ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega e do ex-BC Gustavo Loyola. Serão realizados dois painéis de debates: um sobre as eleições presidenciais e outro sobre o novo ciclo de investimentos no País. Já estão confirmados entre os debatedores, o empresário Emílio Odebrecht, do grupo Odebrecht, e os economistas Murilo Portugal, diretor-gerente adjunto do FMI, Pérsio Arida, do BTG Pactual, Illan Goldfajn, da consultoria Ciano, e Carlos Melo, do Ibmec.