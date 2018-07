Tenente aposentado é encontrado morto em São Paulo

SÃO PAULO - O tenente aposentado da Polícia Militar (PM) Irineu Marola, de 83 anos, foi encontrado morto na noite de quinta-feira, 11, dentro de sua casa, na Vila Brasil, região do Tremembé, na zona norte da capital paulista.

O policial militar era viúvo e morava sozinho. Segundo a PM, como a vítima não era vista havia alguns dias, vizinhos estranharam e ligaram para o número 190.

Policiais do 40º Batalhão foram até o imóvel e, como não havia qualquer movimento no interior, decidiram entrar. A casa estava revirada e o militar morto, caído na porta do quarto, com as mãos amarradas e um pedaço de pano em volta do pescoço.

O caso foi registrado no 73º Distrito Policial, do Jaçanã, e será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).