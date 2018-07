Tenente da Casa Militar baleado em tentativa de assalto

O oficial ocupava um Ômega preto e estava acompanhado de outro tenente, Carlos Eduardo Nascimento de Lima, de 30 anos, também da Casa Militar. Segundo a Polícia Militar, os dois oficiais retornavam para casa quando foram surpreendidos por bandidos, que teriam anunciado assalto. Ao reagir, o policial foi ferido no rosto, mas atingiu um dos criminosos, identificado como Milton Régis Pedroso, de 27 anos.

Os bandidos fugiram, porém Pedroso procurou atendimento médico no pronto-socorro da Vila Alpina, onde morreu. Não se sabe ainda se o assaltante foi levado por algum comparsa até a unidade médica.

O policial foi encaminhado para o pronto-socorro do Hospital Beneficência Portuguesa e passa bem. As polícias Civil e Militar não deram mais detalhes sobre o ocorrido nem quiseram confirmar se o tenente faz parte da equipe de escolta do governador Geraldo Alckmin. O caso foi registrado no 8º Distrito Policial, do Brás/Belém.