Tenente morre em acidente na Anhanguera, em SP Um capotamento no km 384 da Rodovia Anhanguera, nas proximidades de São Joaquim da Barra (SP), causou a morte da tenente Cristiane Benevides Távora, de 41 anos, na tarde de ontem. Chovia forte no momento do acidente e o carro capotou várias vezes. Além de Cristiane, que morava no Rio de Janeiro com a família e morreu no local, estavam no carro o seu marido, também tenente, de 50 anos, e o filho de 14 anos. Feridos, os dois foram levados à Santa Casa de São Joaquim da Barra, mas sem risco de morte.