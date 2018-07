'Tenho fama', canta Salgueiro na Sapucaí

"Tenho fama de fazer história por ser diferente..." é o que diz o enredo da vermelho e branco da Tijuca, que completa 60 anos.

Sob o flash dos fotógrafos, Chacrinha comandava o show no abre-alas do alto de uma limousine vermelha. Logo, seu lugar foi ocupado por Marilyn Monroe e Amy Winehouse, que se enfrentaram numa disputa que teve como vitoriosa a cantora britânica. Na briga, Marilyn perde a peruca e cai do carro, amparada por dois homens que seguravam uma lona.

A vermelha e branca desfilou celebridades instantâneas da era da internet, mas não deixou de lembrar da arte do retrato da época medieval.

E para ficar bem na foto, a escola investiu no carro batizado de Photoshoping, onde tudo é possível para ajustar a imagem. Apaga, aumenta e inventa.

Viviane Araújo, rainha da bateria do mestre Marcão, veio fantasiada de inspiração puxando os músicos que lembraram o que se considera uma das imagens mais conhecidas do mundo: a foto do revolucionário Ernesto "Che" Guevara.

Dividindo o reinado com Viviane, uma pequena ritmista, de 9 anos, tocou tamborim.

Vice-campeão de 2012, o Salgueiro correu para chegar à Apoteose dentro do tempo máximo, de 82 minutos. Conseguiu completar o desfile em 80 minutos. Emocionados, os últimos integrantes a encerrar a passagem pela Sapucaí abraçavam-se, e a presidente da agremiação, Regina Duran, não escondia as lágrimas e se declarou "muito emocionada".