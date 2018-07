'Tenho fé em Deus que vou sair livre', diz Mizael Após quase duas horas, o interrogatório de Mizael Bispo terminou por volta das 19 horas desta quarta-feira com uma pergunta do juiz Leandro Bittencourt Cano: "Tudo o que o senhor falou aqui é verdade?" O réu respondeu que sim e o julgamento foi encerrado nesta quarta, no Fórum de Guarulhos (SP). Ele também disse no julgamento: "Tenho fé em Deus que vou sair (livre)".