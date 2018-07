TÊNIS-Nadal vacila, mas derrota Bautista e chega à final de Madri

O número um do mundo, de olho no 63º título de sua carreira e 44º no saibro, não vinha mostrando o melhor de si em seu piso favorito este ano, perdendo nas quartas de final em Monte Carlo e Barcelona.

Mas Nadal deu mostras de seu melhor tênis na capital espanhola, em preparação para conquistar um inédito nono título em Roland Garros, que começa no final do mês em Paris.

A vitória de Nadal contra Bautista, ainda sem títulos, pôs fim à melhor fase do número 45 do ranking em um evento Masters e armou uma final com o vencedor da outra semi do dia, o também espanhol e quinto cabeça de chave David Ferrer, que o derrotou em Mônaco, ou o japonês e décimo cabeça de chave Kei Nishikori.

Nadal quebrou o saque de Bautista no primeiro game, mas seu adversário reagiu e empatou em 3-3 antes de entregar o serviço novamente.

No segundo set ele parecia ter desmoronado sob a saraivada de golpes de Nadal, que abriu quatro games de vantagem, mas aproveitou um vacilo de Nadal, elevou o nível de seu jogo e levou o placar a 4-2.

Nadal, que irá disputar sua 90ª final profissional, quebrou o saque de Bautista pela quinta vez no nono game e selou a vitória em seu primeiro match point com um forehand fulminante na linha de fundo.

(Por Iain Rogers)