Tênis: Stosur bate Ivanovic e faz final com Wozniacki em Moscou

A australiana enfrenta outra ex-número um do mundo, Caroline Wozniacki, na final de domingo, após a dinamarquesa bater a sueca Sofia Arvidsson por 6-3, 6-7 e 6-4 na primeira semifinal na Arena Olímpica indoor.

Após vencerem um set cada uma, a campeã do Aberto dos EUA Stosur quebrou o serviço de Ivanovic no quinto game e abriu 3-2 de vantagem após a sérvia errar um voleio fácil no ponto de quebra.

Ivanovic recebeu atendimento médico após cair de costas mas parecia uma sombra de si mesma após voltar a quadra e Stosur conquistar facilmente os três games finais para chegar à vitória.

Wozniacki teve uma partida muito mais dura contra sua rival escandinava. Ela sacou para a vitória quando vencia por 6-5 no segundo set mas a 46ª do mundo Arvidsson reagiu e forçou um tie-break.

No terceiro set, a dinamarquesa mais uma vez sacou para vencer após fazer 5-3 e desperdiçou a chance no seu serviço, mas finalmente quebrou a resistência de Arvidsson no game seguinte.

A número 11 do mundo Wozniacki, em busca de seu segundo título da WTA na temporada após vencer o Aberto da Coreia no mês passado, culpou o piso lento por sua demora em finalizar o jogo. "Foi muito difícil finalizar o ponto nesta superfície, especialmente porque conhecemos uma a outra muito bem," disse aos repórteres. "Tive que levantar meu jogo para conseguir vencer hoje."

O segundo cabeça de chave Andreas Seppi encara Malek Jaziri, o primeiro tenista tunisiano a ficar entre os quatro melhores em um torneio da ATP, enquanto o quarto cabeça de chave, o brasileiro Thomaz Bellucci encara o gigante croata Ivo Karlovic nas semifinais masculinas, também neste sábado.

(Reportagem de Gennady Fyodorov)