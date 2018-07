Tensão no campus da USP continua A ocupação da Reitoria da Universidade de São Paulo (USP), iniciada no dia 1.º, terminou hoje com a ação da Tropa de Choque da Polícia Militar e a prisão dos 73 estudantes que estavam no local. Ninguém ficou ferido, mas o clima de tensão continuou na universidade, com aulas suspensas, assembleias estudantis e barricadas na entrada de prédios. A PM informou que manterá dois pelotões na área por tempo indeterminado.