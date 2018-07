'Tensão Pré-Natal' já ataca. 51 dias antes É como se Michele tivesse atravessado um túnel do tempo. Ontem mesmo era Dia da Criança e hoje já é véspera de Natal. Simples assim, com as primeiras aparições de Papais Noéis, luzinhas e árvores natalinas por São Paulo, ainda em meados de outubro, começou o estresse da estudante de Relações Internacionais. Em uma espécie de "Tensão Pré-Natal", a "TPN".