Tentativa de acordo suspende greve de alunos da Unesp Depois do segundo dia de paralisação, hoje, os alunos do campus da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Botucatu, a 232 quilômetros de São Paulo, decidiram retornar às aulas a partir de amanhã. Eles aceitaram a proposta da direção de se reunir na segunda-feira para discutir as reivindicações. Os estudantes querem a reativação do restaurante universitário da própria Unesp - o serviço foi terceirizado - e o subsídio das refeições para alunos carentes.