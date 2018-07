Tentativa de assalto causa pânico em shopping de SP

Acabaram presos cinco homens e duas mulheres. Com o grupo foram apreendidos dois revólveres .38, um revólver .32, uma arma de brinquedo e três algemas de plástico - para prender funcionárias da joalheria, mas que acabaram sendo usadas nos criminosos. O alvo seria a loja Napoleon, no Piso Augusta.

Eram 21h quando dois casais, armados, se fizeram passar por clientes - os outros bandidos davam cobertura do lado de fora da loja. "Aí muitos homens com armas imensas entraram e prenderam várias pessoas", disse uma mulher que trabalha na região e não quis ser identificada.

Outro frequentador do shopping informou que a sessão do filme "Batman - o cavaleiro das trevas ressurge" teve de ser interrompida. Algumas pessoas chegaram a postar, apressadamente, no microblog Twitter, relatando arrastão, o que não aconteceu.

A Polícia Militar disse que recebeu um chamado de roubo, mas quando chegou ao local a ocorrência já estava sendo atendida pelo GOE, da Polícia Civil, que teria tido informações antecipadas do roubo. Há um mês, o GOE já investigava essa quadrilha e mobilizou para a ação na Paulista 10 viaturas e 30 homens. "Foi um trabalho de inteligência e não houve um disparo", disse o delegado Walter Romero Ferrari. "Outros dois suspeitos conseguiram fugir", afirmou o chefe de Investigações, Celso Parra.

Outros casos

Em maio, a joalheria Vecchio, no Shopping Granja Vianna, em Cotia, Grande São Paulo, foi assaltada por pelo menos quatro homens encapuzados, que levaram joias e relógios da vitrine. Em janeiro, o alvo de outra quadrilha foi a joalheria Sayegh do Shopping Ibirapuera, especializada em diamantes. O bando permaneceu na loja por 20 minutos e saiu caminhando com sacolas de joias.

No segundo semestre de 2010, uma onda de roubos a joalherias de shoppings de São Paulo mudou a rotina de segurança dos empreendimentos. Na época, centros de compras de Higienópolis, na região central, e do Campo Limpo, na zona sul, decidiram recorrer à segurança armada na tentativa de afastar os criminosos. O Shopping Cidade Jardim e o MorumbiShopping construíram guaritas blindadas. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.