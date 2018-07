Tentativa de assalto congestiona saída do Guarujá Uma tentativa de assalto no pedágio da Rodovia Cônego Domenico Rangoni, na saída do Guarujá, no litoral sul de São Paulo, causou quatro quilômetros de tráfego lento por volta das 20h30 desta noite, na altura do km 250, segundo a concessionária Ecovias. O trânsito na região chegou a ficar bloqueado por 10 minutos, por motivo de segurança, mas já foi liberado, de acordo com a Ecovias. O trecho de planalto da Rodovia dos Imigrantes também apresenta trânsito lento entre os km 28 e 26, em São Bernardo. Das 19h às 20 horas, 7.761 veículos subiram a serra. Na direção contrária, a concessionária registrou a passagem de 1.758 veículos. Dos 161 mil veículos que viajaram para a Baixada Santista neste final de semana, 155 mil já retornaram. Desde as 14h20, o Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 2x8, com subida pelas duas pistas da rodovia dos Imigrantes e pela pista norte da via Anchieta. Para a descida da serra, o motorista utiliza a pista sul da via Anchieta.