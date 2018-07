Tentativa de assalto deixa 2 feridos a tiros em SP Um homem e uma mulher foram baleados hoje em uma tentativa de assalto na Avenida Nove de Julho, no centro de São Paulo. Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem baleado, um autônomo, voltava de carro de uma casa noturna com dois amigos e, ao avistar duas mulheres paradas na calçada, decidiu descer do carro para abordá-las. Porém, ele não sabia que elas faziam parte de um trio de criminosos e, enquanto conversavam, um homem armado que estava escondido apareceu e anunciou o assalto. O autônomo reagiu e iniciou luta corporal com o criminoso. Os rapazes que também estavam no carro pensaram em ajudar o amigo na briga, mas, ao ouvirem os disparos, foram buscar ajuda. Segundo testemunhas, o autor dos tiros e as duas mulheres que participaram do crime fugiram a pé e, em seguida, pegaram um táxi. Um dos tiros atingiu a perna esquerda de uma mulher, de 23 anos, que passava pelo local. Ela foi encaminhada ao Hospital São Paulo e não corre risco de morte. Já o homem, de 39, socorrido no Hospital das Clínicas, foi atingido no pescoço, no abdômen e na virilha e está internado em estado grave. Agentes do 78º Distrito Policial (DP), nos Jardins, na zona oeste de São Paulo, identificaram, por meio de imagens do circuito interno de um prédio, os suspeitos do crime. Uma perícia já foi solicitada para o local dos disparos.