Tentativa de assalto deixa 2 mortos na zona leste de SP

Segundo a Polícia Militar, um policial estava entre os clientes do bar e teria reagido ao assalto, com receio de ser identificado pelos assaltantes, que estariam abordando as pessoas no local. Na reação, o policial trocou tiros com os criminosos. Um deles morreu no bar após ser atingido, e um segundo foi para o Hospital Tide Setubal, mas não resistiu aos ferimentos. O terceiro foi preso pela polícia perto dali.

O soldado, ferido com três tiros (braço, mão e costas), foi levado para o pronto-socorro do Tatuapé e transferido para o Hospital das Clínicas, onde continua internado, mas já fora de perigo. O caso será registrado no 30º Distrito Policial, do Tatuapé.