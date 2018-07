Tentativa de assalto e troca de tiros agita Mombuca Ladrões de banco tentaram explodir dois caixas eletrônicos e trocaram tiros com a Polícia Militar na madrugada desta terça-feira, 21, em Mombuca, interior de São Paulo, cidade com 3,2 mil habitantes.Os assaltantes tentaram explodir dois caixas eletrônicos na única agência do Bradesco, no centro da cidade, por volta da 1h30. Policiais militares chegaram e foram recebidos a tiros. Os criminosos estavam armados com fuzis e pistolas calibre 9mm.