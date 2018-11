Tentativa de assalto em Osasco acaba com 4 presos Três semanas após ser inaugurada, a loja do McDonald''s no número 3336 da Avenida dos Autonomistas, em Osasco, na Grande São Paulo, foi assaltado por quatro homens, na noite de quarta-feira, 14. Os criminosos acabaram presos pela Polícia Militar (PM), um deles depois de ser baleado na perna, e o dinheiro roubado foi recuperado.