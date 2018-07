Tentativa de assalto em SP deixou 1 morto e 5 feridos Uma pessoa morreu e ao menos cinco ficaram feridas na manhã desta quinta-feira, 5, após serem baleadas durante uma tentativa de assalto, no cruzamento das avenidas Nossa Senhora do Sabará e Interlagos, no Jardim Campo Grande, zona sul da capital paulista. De acordo com o Centro de Operações da Polícia Militar, dois PMs estavam numa moto Honda Twister quando foram abordados por dois ladrões que queriam o veículo. Ao perceberem que se tratava de dois policiais, os bandidos conseguiram rendê-los e pegaram suas armas. Eles saíram atirando e além dos dois PMs, atingiram três pedestres e um passageiro de um ônibus que passava pelo local. O passageiro não resistiu aos ferimentos e morreu. As outras vítimas foram levadas a hospitais da região. O caso está sendo registrado no 99.º Distrito Policial (Campo Grande).