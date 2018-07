Tentativa de assalto no trânsito deixa 1 morto em SP

Segundo o comandante do 16º Batalhão da Polícia Militar, tenente Cerqueira, por volta das 6 horas, um sargento que estava de folga trafegava pela Rua Clipperton quando avistou quatro pessoas, em duas motos, abordando um Siena. Dentro do veículo estava uma mulher que estava sendo assaltada. Neste momento, o sargento parou seu carro, que também foi abordado pelos suspeitos. O policial saiu do carro armado, dando início ao tiroteio.

Um dos bandidos foi alvejado no peito e morreu a caminho do pronto-socorro de Campo Limpo. Uma mulher, que fazia parte do bando, também foi alvejada no abdômen e foi encontrada no mesmo hospital. Ela não corre risco de morrer. Outros dois suspeitos fugiram nas motos e abandonaram a bolsa da vítima no local. O policial e a motorista do Siena não ficaram feridos. O caso foi registrado no 89º DP.

Na mesma região, 158 homens, 26 viaturas da Força Tática e 80 motos da Polícia Militar cedidos por vários batalhões de São Paulo estão desde ontem reforçando o patrulhamento com o objetivo de diminuir as taxas de criminalidade no bairro.