Tentativa de assalto provoca tiroteio e acidente em SP

Segundo o delegado plantonista do 15º Distrito Policial (DP), César Saad, os bandidos começaram a ameaçar alguns motoristas, até avistarem um homem em uma moto Honda Hornet amarela. Eles então seguiram em sua direção, com suposta intenção de roubar o veículo. "Quando o dono da Hornet viu que seria o alvo dos bandidos, sacou uma arma e disparou contra os assaltantes", contou o delegado. Um dos motoqueiros foi atingido de raspão na perna.

Para fugir dos tiros, duas das motos viraram na contramão e seguiram em fuga. No segundo semáforo, já fora do túnel, uma delas passou o sinal vermelho e bateu em uma Hyundai Tucson prata. Os dois ocupantes foram detidos. Um terceiro assaltante permaneceu em sua moto dentro do túnel, tentou passar despercebido, mas acabou preso pela polícia. A terceira moto conseguiu escapar.

Os motoqueiros envolvidos no acidente foram encaminhados ao Hospital das Clínicas (HC). Um deles, de 17 anos, sofreu fratura na coluna. O outro não corre risco de morte, apesar do tiro na perna. A polícia disse que irá requisitar as imagens das câmeras da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), localizadas dentro do túnel. O atirador ainda não foi encontrado.