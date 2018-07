Tentativa de assalto provoca tiroteio em shopping de São Paulo

Pelo menos oito homens tentaram assaltar um carro-forte na segunda-feira, 8, assustando os clientes de um shopping center de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Por volta das 13 horas, oito homens abordaram os seguranças de um carro-forte, que estava em frente ao supermercado do Shopping Vale Sul, no Jardim Satélite. Houve troca de tiros, que deixaram o veículo com marcas de balas no vidro, no capô e na porta, e a polícia foi acionada. Os bandidos fugiram em vários veículos, segundo a PM, e ninguém foi preso. Toda a ação foi gravada por câmeras do circuito interno do shopping.