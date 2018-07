Tentativa de chacina deixa 1 morto e fere 3 em Jandira Uma pessoa morreu e três sobreviveram a uma tentativa de chacina, por volta das 21h30 de ontem, ocorrida próximo de um bar, na altura do nº 340 da Rua João Del Moura, na Vila Eunice, em Jandira, região oeste da Grande São Paulo. Segundo testemunhas, uma moto vermelha, ocupada por dois homens encapuzados, parou ao lado do grupo, formado por três homens e uma mulher. O garupa, armado com uma pistola, desceu do veículo, aproximou-se das vítimas e começou a atirar.