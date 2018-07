Tentativa de chacina deixa 2 mortos e 2 feridos em SP Quatro pessoas foram baleadas, por volta das 22h de quinta-feira, 5, no interior de um bar localizado na esquina da Rua Luiza Scarpini com a Rua Malie Brenner, na Vila Dom Pedro II, região do Tucuruvi, na zona norte da capital paulista. Vários homens, encapuzados e ocupando duas motos e uma Parati, cuja placa não foi anotada, invadiram o estabelecimento comercial e começaram a atirar. Um rapaz de cerca de 25 anos, branco e ainda não identificado, morreu no local. Evandro Marques da Silva, de 23 anos, ainda foi encaminhado ao pronto-socorro do Jaçanã, onde morreu. O suposto dono do bar, Jorge Gomes da Silva, de 48 anos, baleado em uma das pernas, foi levado para o mesmo hospital. Uma quarta vítima, um jovem branco, de cerca de 20 anos, foi levada para o Hospital San Paolo, onde segue internada. O caso está sendo registrado no 39º Distrito Policial, de Vila Gustavo, e será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).