Tentativa de chacina termina com 2 mortes em Barueri

Quatro pessoas foram baleadas, sendo que duas delas morreram, na noite desta quinta, 8, dentro de um bar no município de Barueri, na Grande São Paulo. À polícia, o proprietário do bar afirmou que lavava copos quando ouviu os tiros e se escondeu atrás do balcão, mas viu dois homens fugindo após os disparos. Tomavam cerveja e foram baleados José Valmir da Silva, de 23 anos, Luiz dos Santos, José Pereira de Araújo, 32, e um quarto cliente, ainda não identificado e internado em estado de coma no Hospital Sanatorinhos, em Itapevi, cidade vizinha. José Valmir e Luiz dos Santos morreram no pronto-socorro Mutinga, em Barueri. Ainda não se sabe quem era o verdadeiro alvo dos atiradores nem o que motivou o crime. Até a 1h de sexta, os trabalhos de perícia por parte do Instituto de Criminalística não haviam sido encerrados. A polícia ainda não confirmou qual o calibre das armas utilizadas na tentativa de chacina.