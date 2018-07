Tentativa de envolver papa em escândalo falhou, diz Vaticano

O porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, afirmou neste sábado, 13, que os "esforços" para "envolver" o papa Bento XVI nos escândalos de pedofilia na Igreja Católica "fracassaram". As declarações do representante do papa foram dadas à Rádio Vaticano, segundo a agência AFP. Veja também: Papa fica 'consternado' com casos de pedofilia na Alemanha Igreja é acusada de obstruir investigação sobre abusos sexuais Vaticano diz que não é certo acusar apenas Igreja por abusos "É bastante evidente que nestes últimos dias houve quem buscou elementos para envolver pessoalmente o papa nas questões dos abusos sexuais, mas está claro que tudo isso fracassou", disse Lombardi. O porta-voz se referiu aos recentes casos de abusos na diocese de Munique, dirigida durante 30 anos por Georg Ratzinger, irmão do atual líder da Igreja Católica, e ao fato de o Papa ter abrigado um padre suspeito de pedofilia quando estava nessa mesma diocese.