Tentativa de escapar da rotina triste e alienada Casada e sem filhos, Soledad está levando um vida marcada por frustrações. O mundo que prometia grande felicidade revela-se uma catástrofe dolorosa: cada vez mais vê o marido como um desconhecido. Sua rotina se resume ao roteiro mais previsível: entre a casa e o trabalho. Sentindo-se alienada e subaproveitada na profissão, ela não consegue enxergar escapatória. A inércia do dia a dia é vencida provisoriamente quando, uma vez por mês, encontra as amigas. A reunião serve como um momento de catarse, em que ela consegue experimentar um pouco de alegria. Um dia, sua vida floresce com força - daí em diante Soledad não será mais a mesma. Besar Al Sapo é a estreia da argentina Sandra Pietro na ficção.