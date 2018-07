Tentativa de estancar vazamento tem sucesso parcial Uma tentativa experimental de parar o vazamento de petróleo no Golfo do México teve êxito parcial, anunciou ontem a empresa British Petroleum (BP). Engenheiros conseguiram inserir um tubo no compartimento de onde parte do petróleo está vazando, capturando óleo e gás antes de o tudo ser desalojado. Segundo a BP, o tubo foi inspecionado e reinserido. / THE NEW YORK TIMES