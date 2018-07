Tentativa de fuga deixa 10 feridos na Fundação Casa

A ação, porém, foi frustrada por funcionários da unidade. Houve confronto entre os adolescentes e os funcionários, mas ninguém sofreu ferimentos graves. Todos tiveram escoriações.

A unidade tem capacidade para 130 internos e abriga 120. A fundação informou que irá instaurar uma sindicância interna para apurar as responsabilidades pelo tumulto. Os adolescentes envolvidos no tumulto sofrerão sanções administrativas. O caso foi registrado no 65º Distrito Policial.