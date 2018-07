Tentativa de homicídio cresce 55% no Rio em setembro Quatro dos seis crimes violentos monitorados mensalmente pela Secretaria de Segurança do Estado do Rio registraram alta em setembro de 2013 frente ao mesmo período do ano passado. O crime de tentativa de homicídio registrou o maior crescimento, de 55%: foram 508 casos em setembro deste ano contra 331 no mesmo mês de 2012. Os homicídios dolosos (com intenção de matar) subiram 15%: foram 379 registros em setembro de 2013 frente a 331 no ano passado.