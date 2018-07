Tentativa de roubo a banco termina com um ferido em SP

Uma tentativa de roubo à agência do banco Itaú na região de Interlagos, na zona sul de São Paulo, terminou com um suposto criminoso baleado e outro preso, na tarde desta segunda, 8. Segundo a Polícia Militar (PM), um suspeito que estava dentro do banco atirou contra um cliente, que havia percebido que o local seria roubado. O vigia do estabelecimento reagiu e houve troca de tiros. O cliente não foi atingido. O suspeito foi alvejado e levado pela polícia ao Hospital Regional Sul. Por enquanto, não há informações sobre seu estado de saúde. Os PMs detiveram o segundo suspeito do lado de fora da agência bancária.