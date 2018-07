Tentativa de roubo a carro forte deixa 2 mortos em PE

Ficaram feridos a cliente Maria Lúcia de Lima e os seguranças do carro forte Ubirajara Pessoa Lopes e José Enoque da Silva. Os três foram atendidos no Hospital Otávio de Freitas, no Recife. No Hospital Getúlio Vargas, também na capital pernambucana, foi internado um suspeito baleado no braço. Ele confessou à polícia ter participado do crime e disse ser foragido da Penitenciária Agroindustrial de Itamaracá, na região metropolitana. Outros dois criminosos conseguiram fugir carregando um malote roubado do carro forte. O veículo usado na fuga foi abandonado no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife.